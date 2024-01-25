Yaşar İnan kansere yenik düştü

5 yıl önce Derince Belediyesi'nden emekli olan 56 yaşındaki Yaşar İnan'a bir süre önce mide kanseri teşhisi konuldu. Son iki yıldır tedavi gören, amansız hastalıkla mücadele etmeye çalışan Yaşar İnan hayata gözlerini yumdu. Çenedağ Mahallesi Köse Sokak’ta ikamet eden üç çocuk babası Yaşar İnan'ın cenazesi bugün ikindi namazını takiben Derince Esentepe Cımbızlar Camii^'nden kaldırılarak toprağa verilecek.