5 yıl önce Derince Belediyesi'nden emekli olan 56 yaşındaki Yaşar İnan'a bir süre önce mide kanseri teşhisi konuldu. Son iki yıldır tedavi gören, amansız hastalıkla mücadele etmeye çalışan Yaşar İnan hayata gözlerini yumdu. Çenedağ Mahallesi Köse Sokak’ta ikamet eden üç çocuk babası Yaşar İnan'ın cenazesi bugün ikindi namazını takiben Derince Esentepe Cımbızlar Camii^'nden kaldırılarak toprağa verilecek.
- Asayiş
Yaşar İnan kansere yenik düştü
Derince Çenedağ Mahallesi sakinlerinden, Derince Belediyesinden emekli Yaşar İnan (56) hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.