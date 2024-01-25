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Çalıntı otomobille gezen iki kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nden çalındığı tespit edilen otomobilin içinde bulunan iki kişi, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Çalıntı otomobille gezen iki kişi gözaltına alındı mask

İzmit ilçesinde öğretmenlik yapan Mehmet A.K.'ye ait 34 TB 2523 plakalı otomobil, dün öğle saatlerinde çalındı. Araç sahibinin şikayeti üzerine hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Otomobili çalan kişilerin Sakarya’ya gelebileceğini değerlendiren ekipler, Akyazı ilçesinde de çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonrasında otomobil, İnönü Mahallesi, 7083 Sokak'ta bulundu. Otomobil içinde bulunan E.Ö. (25) ile İ.A.(40) gözaltına alınırken 25 yaşındaki şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin inceleme devam ederken çalıntı olan otomobil, sahibine teslim edildi.
# Araç, inceleme

25 Oca 2024 - 09:57 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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