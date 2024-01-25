Kocaeli’deki plastik firması personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tanrıkılu Plastik A.Ş bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilköğretim mezunu olması şartıyla 20 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.