Artık ödeme istemek de paylaşmak da çok kolay

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Bu hizmet sayesinde farklı banka müşterileri hem kolay bir şekilde ödeme isteyebilecek hem de fatura ve kart harcamaları başta olmak üzere pek çok ödemeyi de paylaşabilecek” dedi.
Kaynak: MİLLİYET
Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Ödeme İste” projesinin aktif paydaşlarından olan VakıfBank, bu yenilikçi proje kapsamında, müşterilerine VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla ödeme isteme ve paylaşma işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmalarına imkân sağlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.