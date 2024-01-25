- Ekonomi

Artık ödeme istemek de paylaşmak da çok kolay

Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Ödeme İste” projesinin aktif paydaşlarından olan VakıfBank, bu yenilikçi proje kapsamında, müşterilerine VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla ödeme isteme ve paylaşma işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmalarına imkân sağlıyor.

25 Oca 2024 - 10:17 - Ekonomi

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