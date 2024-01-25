Artık ödeme istemek de paylaşmak da çok kolay

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Bu hizmet sayesinde farklı banka müşterileri hem kolay bir şekilde ödeme isteyebilecek hem de fatura ve kart harcamaları başta olmak üzere pek çok ödemeyi de paylaşabilecek” dedi.

Kaynak: MİLLİYET