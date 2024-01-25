Elazığlılar’da Aksakal yeniden başkan

Gebze Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önceki gün Gebze İstasyon Mahallesi’nde bulunan dernek lokalinde kongre yaptı. Kongrede mevcut Başkan Eyüp Tekin aday olmayıp başkanlığı bırakırken bir önceki dönem başkanlık yapan Tuncay Aksakal iki yıl aradan sonra yeniden seçildi. Yeni yönetimi ile başkanlık koltuğuna oturan Aksakal, “Olağan kongremizin Elazığlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini dileyerek, yeni ve daha güçlü bir ekiple yola çıkıyoruz. Yapacağımız sosyal ve kültürel etkinliklerle hem Elazığlı hemşehrilerimizin hem de kentimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, Elâzığ’ımıza ve yaşadığımız kentimizin gelişimine katkı sunmak için çalışacağız.” dedi.
Gebze Elazığlılar Derneği yeni yönetimi;
Başkan; Tuncay AKSAKAL
Abdullah AKGÜL
Oktay ÇEÇEN
Erol İPEK
Bayram CAN
Mukadder DOĞANAY
Erol DEMİRTAŞ
Ekrem ATEŞ
Yunus ŞEKERCİ
DENETİM KURULU
Halil POLAT
Abdurrahman ASLANTAŞ
Turan GÜLER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.