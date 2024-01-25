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Elazığlılar’da Aksakal yeniden başkan

Gebze Elazığlılar Derneği önceki gün kongre yaptı. Tek listeli halde kongrede giden Elazığlılarda Eyüp Tekin görevi bırakırken önceki dönem başkanı Tuncay Aksakal yeniden başkan seçildi.

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Elazığlılar’da Aksakal yeniden başkan mask
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Gebze Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önceki gün Gebze İstasyon Mahallesi’nde bulunan dernek lokalinde kongre yaptı. Kongrede mevcut Başkan Eyüp Tekin aday olmayıp başkanlığı bırakırken bir önceki dönem başkanlık yapan Tuncay Aksakal iki yıl aradan sonra yeniden seçildi. Yeni yönetimi ile başkanlık koltuğuna oturan Aksakal, “Olağan kongremizin Elazığlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini dileyerek, yeni ve daha güçlü bir ekiple yola çıkıyoruz. Yapacağımız sosyal ve kültürel etkinliklerle hem Elazığlı hemşehrilerimizin hem de kentimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, Elâzığ’ımıza ve yaşadığımız kentimizin gelişimine katkı sunmak için çalışacağız.” dedi.

Gebze Elazığlılar Derneği yeni yönetimi;

Başkan; Tuncay AKSAKAL

Abdullah AKGÜL

Oktay ÇEÇEN

Erol İPEK

Bayram CAN

Mukadder DOĞANAY

Erol DEMİRTAŞ

Ekrem ATEŞ

Yunus ŞEKERCİ

DENETİM KURULU

Halil POLAT

Abdurrahman ASLANTAŞ

Turan GÜLER

# yeni, aday, Denetim

25 Oca 2024 - 10:24 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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