CHP İL YÖNETİCİSİ SELİM TETİK'İN ACI GÜNÜ

Gölcük Ulaşlı'da ikamet eden ve Hereke Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Tetik’in kızı, Semih Eravcı'nın eşi, CHP il yönetim kurulu üyesi Selim Tetik’in ablası, Serkan Kadir Eravcı ve Kübra Kaya'nın Annesi olan Biran Eravcı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulaşlı Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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# Annesi, chp, selim tetik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hülya Sert - Allah rahmet etsin Mekanı Cennet olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.