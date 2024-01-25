25 Oca 2024 - 10:37- Asayiş G:

CHP İL YÖNETİCİSİ SELİM TETİK'İN ACI GÜNÜ

Hereke Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Tetik’in kızı Biran Eravcı, (68) çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Cihat Polat
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CHP İL YÖNETİCİSİ SELİM TETİK'İN ACI GÜNÜ mask
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Gölcük Ulaşlı'da ikamet eden ve Hereke Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Tetik’in kızı, Semih Eravcı'nın eşi, CHP il yönetim kurulu üyesi Selim Tetik’in ablası, Serkan Kadir Eravcı ve Kübra Kaya'nın Annesi olan Biran Eravcı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulaşlı Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# Annesi, chp, selim tetik

25 Oca 2024 - 10:37 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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