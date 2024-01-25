CHP İL YÖNETİCİSİ SELİM TETİK'İN ACI GÜNÜ

Gölcük Ulaşlı'da ikamet eden ve Hereke Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Tetik’in kızı, Semih Eravcı'nın eşi, CHP il yönetim kurulu üyesi Selim Tetik’in ablası, Serkan Kadir Eravcı ve Kübra Kaya'nın Annesi olan Biran Eravcı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulaşlı Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.