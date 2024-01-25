ELİMSAN’DA MİLYARLIK VURGUN!

2022 yılında konkordato ilan ederek üretimini durduran, 31 Ağustos 2023 itibarıyla da 200'den fazla çalışanını işten çıkarıp kapanan Elimsan'ın Kartepe'deki fabrikası ve ekipmanları icradan satılığa çıkarıldı.

D-100 kara yolu Kartepe mevkii Adapazarı istikametinde bulunan fabrikasında üretim yapan, Sakaryalı iş insanı Muzaffer Avcı'nın kurup yıllarca yönettiği Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., 2022 yılında konkordato başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen firma üretimini durdurdu. Fabrika, 2008 yılında Arap sermayesine satılmasıyla gündem oldu.

Yönetim zafiyetleri nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kurtulamayan Elimsan’da, konkordato sürecinde de çözüm bulunamayınca 31 Ağustos 2023 itibarıyla 200'den fazla çalışan, 31 Aralık 2023 itibariyle de güvenlik görevlileri dahil tüm çalışanlar işten çıkartılarak borçlarına karşılık satılmak kaydıyla mahkeme tarafından kapısına kilit vuruldu.

ELİMSAN’da çalışan 7 kişi, 7 Ocak 2024 tarihinde fabrikanın kapısının kilidi kırıp gizlice girerek, 70 milyon değerindeki son model Japon imalatı 13 adet CNC makineyi tırlara yükleyip Gölcük yolu Hayat Kimya Fabrikası karşısındaki akaryakıt istasyonu arkasına sakladıkları ortaya çıktı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu eski çalışanların kıskıvrak yakalandığı, makinelere el konulduğu öğrenildi.

6 tutuklama

7 eski çalışandan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme de ifade veren bazı çalışanların fabrikadan alacakları olduğu için makineleri çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.