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İYİ Parti’nin Darıca adayı belli oldu

İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Darıca Belediye Başkan Adayı’nın Özhan Aşkın Öztürk olduğunu açıkladı

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İYİ Parti’nin Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından Öztürk’ün adaylığını ilan etti. Aday açıklamasına Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur da katıldı. Akşener, aday açıklamasının ardından Acur ve Öztürk’le birlikte fotoğraf çekilerek başarılar diledi.
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25 Oca 2024 - 10:53 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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