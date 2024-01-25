İYİ Parti’nin Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından Öztürk’ün adaylığını ilan etti. Aday açıklamasına Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur da katıldı. Akşener, aday açıklamasının ardından Acur ve Öztürk’le birlikte fotoğraf çekilerek başarılar diledi.
- Siyaset
İYİ Parti’nin Darıca adayı belli oldu
İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Darıca Belediye Başkan Adayı’nın Özhan Aşkın Öztürk olduğunu açıkladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.