Kilo kalktı artık 100 gram!

Yükselen enflasyon tüm ürünlerin fiyatlarını da yükseltmeye devam ediyor. Gelen zamlar esnafa ise farklı satış stratejileri yaptırıyor. Genellikle kilo fiyatı yazan kuruyemiş ürünleri için İzmit'te bir esnaf fiyatları 100 gram üzerinden yazdığı görüldü. Örneğin kilosu 790 TL olan Antep Fıstığı'nda 100 gram 79 TL yazıyor. Durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan CHP'li Avukat Nazım Gençtürk "Esnaf adam tabii; 1 kilo antep fıstık 790 lira, 1 kilo sarı leblebi 190 lira diyememiş, yüz gram yüz gram yazmış."dedi