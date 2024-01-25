Yükselen enflasyon tüm ürünlerin fiyatlarını da yükseltmeye devam ediyor. Gelen zamlar esnafa ise farklı satış stratejileri yaptırıyor. Genellikle kilo fiyatı yazan kuruyemiş ürünleri için İzmit'te bir esnaf fiyatları 100 gram üzerinden yazdığı görüldü. Örneğin kilosu 790 TL olan Antep Fıstığı'nda 100 gram 79 TL yazıyor. Durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan CHP'li Avukat Nazım Gençtürk "Esnaf adam tabii; 1 kilo antep fıstık 790 lira, 1 kilo sarı leblebi 190 lira diyememiş, yüz gram yüz gram yazmış."dedi
- Ekonomi
Kilo kalktı artık 100 gram!
İzmit'te bir kuruyemişçi kilo yerine 100 gram şeklinde fiyat koyması ürünlere gelen zammı gözler önüne serdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.