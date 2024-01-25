KOÜ’lü akademisyenler, Hyundai Fabrikası’nı gezdi

Ziyaret kapsamında Hyundai Assan İnsan Kaynakları Müdürü Gökhan Şahin, İnsan Kaynakları Müdürü Selim Tunç, İnsan Kaynakları Şefi Seçil Erdoğan, Üretim Grup Müdürü Serdar Kavak ev sahipliğinde bir de toplantı gerçekleştirildi.
Fabrika üretim sahasının gezilmesinin ardından İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Hyundai Otomotiv fabrikasında uzun dönem staj imkanları, mezuniyet sonrası istihdam olanakları ve eğitimler konusunda işbirlikleri görüşüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.