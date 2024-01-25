- Eğitim

KOÜ’lü akademisyenler, Hyundai Fabrikası’nı gezdi

Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Çalışkan, Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ayaz, Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Ali Kibar, MYO Staj ve İME koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Serkan Sezen, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aktaş ve Öğr. Gör. Nilgün Turgut'dan oluşan heyet Hyundai Assan fabrikasına ziyaret düzenledi.

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Ziyaret kapsamında Hyundai Assan İnsan Kaynakları Müdürü Gökhan Şahin, İnsan Kaynakları Müdürü Selim Tunç, İnsan Kaynakları Şefi Seçil Erdoğan, Üretim Grup Müdürü Serdar Kavak ev sahipliğinde bir de toplantı gerçekleştirildi. 

Fabrika üretim sahasının gezilmesinin ardından İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Hyundai Otomotiv fabrikasında uzun dönem staj imkanları, mezuniyet sonrası istihdam olanakları ve eğitimler konusunda işbirlikleri görüşüldü.
# Kocaeli Üniversitesi, Hyundai, eğitim

25 Oca 2024 - 14:09 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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