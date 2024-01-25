25 Oca 2024 - 14:09 - Eğitim

KOÜ’lü akademisyenler, Hyundai Fabrikası’nı gezdi

Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Çalışkan, Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ayaz, Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Ali Kibar, MYO Staj ve İME koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Serkan Sezen, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aktaş ve Öğr. Gör. Nilgün Turgut'dan oluşan heyet Hyundai Assan fabrikasına ziyaret düzenledi.