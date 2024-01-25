Gelecek Partisi, Derince adayını açıkladı

"Çınar yaprağımızı yerelde dalgalandıracak"
Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı, yaptığı açıklamada "31 Mart Yerel Seçimleri için Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan adayımız Sayın İrfan Özyolcu'yu Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun da onayıyla açıkladık. Derince halkımıza ve Kocaeli'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çınar yaprağımızı yerelde dalgalandıracak olan başkan adayımıza Derince'nin geleceğinde başarılar dilerim." diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.