25 Oca 2024 - 14:16- Siyaset G:

Gelecek Partisi, Derince adayını açıkladı

Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı, Derince Belediye Başkan adayının İrfan Özyolcu olduğunu açıkladı

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Gelecek Partisi, Derince adayını açıkladı mask
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"Çınar yaprağımızı yerelde dalgalandıracak"

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı, yaptığı açıklamada "31 Mart Yerel Seçimleri için Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan adayımız Sayın İrfan Özyolcu'yu Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun da onayıyla açıkladık. Derince halkımıza ve Kocaeli'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çınar yaprağımızı yerelde dalgalandıracak olan başkan adayımıza Derince'nin geleceğinde başarılar dilerim." diye konuştu.
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25 Oca 2024 - 14:16 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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