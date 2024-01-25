İzmit'te 298 m² arsa mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mah. 4420 Ada, 16 Parsel, 298,00m2, arsa cinsinde, üzeri boş, D100 Karayoluna 100m mesafede, yola cephesi mevcut, ulaşım sorunu yok, yapılaşmaların yoğun olduğu bir yerde, tüm belediye hizmetlerine sahip taşınmazdır.

İmar Durumu: Ayrık Nizam taks: 0.4 kaks: 1,6, 4 kat, ticaret alalında kaldığı

Kıymeti : 2.115.800,00 TL; KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/ 2024 - 14:50-

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:50-

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:50

17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.