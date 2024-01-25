25 Oca 2024 - 14:45- Gündem G:

28 Haziran yeni sayısıyla İzmitlilerle buluştu

İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından her ay özel olarak hazırlanan 28 Haziran Gazetesi, “O’nu günün her saatinde her yerde görebilirsiniz” manşetiyle çıkan yeni sayısıyla okuyucuyla buluştu

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İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aylık periyodik olarak basılan 28 Haziran Gazetesi, her ay düzenli olarak vatandaşlara buluşuyor. Belediye hizmetlerinin anlatıldığı 28 Haziran Gazetesinin 30’uncu sayısı da vatandaşlardan tam not aldı. Gazeteye ulaşma imkanının kolay olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan hizmetleri şeffaf bir şekilde halka aktardıkları için memnun kaldıklarını belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. 

HALK ÇALIŞMALARI TAKDİR EDİYOR

Belediye hizmetlerinin yer aldığı 28 Haziran Gazetesinin yeni sayısının manşet haberi emekçilerle sürekli bir araya gelen Başkan Hürriyet’e yönelik olan ‘Onu günün her saatinde her yerde görebilirsiniz’ başlığıyla sunulan özel haber oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, halka sunulan hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

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25 Oca 2024 - 14:45 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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