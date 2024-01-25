Lastik İş, TİS görüşmelerinin 2. oturumu başladı!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin ikinci oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Sözleşmenin birinci oturumunda Brisa ile 9, Prometon ve Pirelli ile de 8 madde onaylanmıştı.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya; Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

YÜZDE 111 ZAM İSTENMİŞTİ

Geçtiğimiz toplantı da Sendikanın işverene verdiği taslakta ilk 6 ay üretim işçilerine yüzde 111,40, destek hizmetleri işçilerine ise yüzde 170 oranında zam talep edildi. Üretim ve destek hizmetleri işçilerine ikinci 6 ay enflasyon artı enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan, dördüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan zam talep etti. Sendika aynı zamanda asgari ücretin enflasyonun üzerinde çıkması halinde o fark da işçilere yansıtılması istemişti.