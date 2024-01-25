Tahliye kararına sendika başkanından tepki!

Körfez ilçesinde hastanede 3 doktorun darp edildiği olayla ilgili tutuklu yargılanan Nurettin Tilki'nin tahliyesine karar verildi. Tilki'nin yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme, eşi Gülseren Tilki'ye yurt dışına çıkış yasağı uyguladı ve doktorlara karşı uzaklaştırma kararı verdi.
CEZASIZLIK CESARETLENDİRİYOR
Karara ilişkin Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Harata "Bu sağlıkta şiddetin ne kadar caydırıcı olunmadığının göstergesi. Tahmin ediyorduk, vöyle olacağını biliyorduk çünkü hep böyle tahliye oluyorlar. Sürekli dile getiriyoruz bu durumu. Cezasızlık bu tarz insanları cesaretlendiriyor."dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.