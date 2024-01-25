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Tahliye kararına sendika başkanından tepki!

Körfez'de 3 doktorun darp edilmesi sonrası tutuklanan şahıs tahliye edildi. Konuya ilişkin gazetemize konuşan sendika başkanı duruma tepki gösterdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Tahliye kararına sendika başkanından tepki! mask

Körfez ilçesinde hastanede 3 doktorun darp edildiği olayla ilgili tutuklu yargılanan Nurettin Tilki'nin tahliyesine karar verildi. Tilki'nin yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme, eşi Gülseren Tilki'ye yurt dışına çıkış yasağı uyguladı ve doktorlara karşı uzaklaştırma kararı verdi.

CEZASIZLIK CESARETLENDİRİYOR

Karara ilişkin Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Harata "Bu sağlıkta şiddetin ne kadar caydırıcı olunmadığının göstergesi. Tahmin ediyorduk, vöyle olacağını biliyorduk çünkü hep böyle tahliye oluyorlar. Sürekli dile getiriyoruz bu durumu. Cezasızlık bu tarz insanları cesaretlendiriyor."dedi
# Körfez, Sağlık Emekçileri Sendikası, Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Harata, darp, karar, sağlık

25 Oca 2024 - 15:32 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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