Nazmiye Kolaylı son yolculuğuna uğurlandı!

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Cenazeye; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eski Bakan Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AKP İzmit Belediye Başkan aday adayı Muharrem Tutuş, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Emirşah Torun, AKP İl eski Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit İlçe eski Başkanı Ali Güney, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ailesi, Kocaeli basınından bir çok isim ile Kolaylı ailesinin sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazmiye Kolaylı'nın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.