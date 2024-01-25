- Asayiş

Nazmiye Kolaylı son yolculuğuna uğurlandı!

Nurettin Kolaylı’nın annesi Nazmiye Kolaylı, 88 yaşında hayatını kaybetti. Nazmiye Kolaylı'nın cenazesi, Murat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Nazmiye Kolaylı son yolculuğuna uğurlandı! mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın

YOĞUN KATILIM

Cenazeye; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eski Bakan Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, AKP  İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş,  İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AKP İzmit Belediye Başkan aday adayı Muharrem Tutuş, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Emirşah Torun, AKP İl eski Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit İlçe eski Başkanı Ali Güney, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ailesi, Kocaeli basınından bir çok isim ile Kolaylı ailesinin sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazmiye Kolaylı'nın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eski Bakan Fikri Işık, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş,   İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Emirşah Torun, KOTO Başkanı Necmi Bulut, AKP İzmit Belediye Başkan aday adayı Muharrem Tutuş, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, AKP İzmit İlçe eski Başkanı Ali Güney, AKP  İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İl eski Başkanı Mehmet Ellibeş, Nazmiye Kolaylı, Nurettin Kolaylı, sağlık, katıldı, Derince Belediye Başkan adayı, Kocaeli Üniversitesi, AKP, Meclis, aday

25 Oca 2024 - 15:38 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.792.623 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL