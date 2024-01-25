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İkinci toplantı sone erdi! Üretimde 20 destekte 19 madde geçti

Lastik-İş Sendikası'nın Prometeon, Pirelli ve Brisa iş yerlerinde çalışan işçiler için Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi

Aygün Baş
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İkinci toplantı sone erdi! Üretimde 20 destekte 19 madde geçti mask
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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için bugün gerçekleştirilen 2. toplantı sona erdi. TRYP By Whyndam Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve sendika yönetimi ile işvereni temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin; Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katılım sağladı.

ÜRETİMDE 20 DESTEKTE 19 MADDE GEÇTİ

Toplantı sonrası görüşmeye dair bilgiler veren Lastik- İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Üretim işçisi için 11 , destek işçisi için de 10 maddede anlaşma sağşandığını belirtirken konuşmasının devamınında şunları söyledi; " Bugün özellikle Brisa Pirelli ve Prometeon ile yaptığımız görüşmelerde üretim işçisi için 11 madde destek işçisi ile 10 madde geçtik. Toplamda baktığımız zaman üretimde 20 madde destekte de 19 madde geçmiş olduk. Süreç içerisinde parasal konulara gelemedik. İdari maddeler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bir an önce toplu sözleşmenin taraflar olarak bitirilmesinden yana olduğumuzu ifade ettik.”

# Lastik-İş Sendikası, Pirelli, Prometeon, Brisa, toplu iş sözleşmesi, ikinci oturum, personel, ifade, anlaşma

25 Oca 2024 - 15:46 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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