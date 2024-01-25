‘Sen Anlat İzmit’ vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Kentin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İzmit Belediyesi, ‘’Sen Anlat İzmit’’ sloganıyla düzenlediği Halk Günleri programı kapsamında Tepeköy Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın katılarak Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz’e İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti.

TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ

Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkânı bulduğu program Tepeköy Mahallesi Kemer Cami önü ve Mopaş market önünde gerçekleşti. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri vatandaşları can kulağıyla dinledi. Böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.