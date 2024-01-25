Suudi Arabistan'da 70 yıl sonra bir ilk!

Euronews'in haberine göre, Riyad'da yabancı temsilciliklerin olduğu noktada açılan mağaza, sadece gayrimüslimlere hizmet verecek.

Bu hamle, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan'ı gelişen bir turizm ve iş merkezine dönüştürme ve ekonomiyi ham petrole bağımlılıktan uzaklaştırma yönündeki projeleriyle de uyumlu bir adım.

İsmini vermeden konuşan bir Suudi diplomat, ziyaret ettiği mağazayı 'havaalanındaki lüks bir gümrüksüz satış mağazasına' benzetti.

Mağazada şu anda likör, şarap ve şimdilik sadece iki çeşit bira satılıyor. Müşterilerin diplomatik kimliklerini göstermeleri ve cep telefonlarının içerideyken poşetlere konulması gerekiyor.

Suudi yetkililer mağazanın açılışına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak devlete bağlı Arab News sitesinde yayınlanan bir haberde diplomatlara alkol satışını düzenleyen yeni yönetmeliklerin yayınlandığı bildirildi.

Diplomatlar normalde alkollü içecekleri diplomatik tesislerde tüketmek üzere özel servisler aracılığıyla ithal ediyorlardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre yasa dışı kaynaklardan alkol edinme, satın alma ya da kendi içkilerini üretme yoluna başvuranlar uzun hapis, ağır para cezaları, halka açık yerlerde kırbaçlanma ve sınır dışı edilme gibi cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Suudi Arabistan'da alkol satışı 1950'lerin başından bu yana yasak.