BTP Körfez ziyaretlerine devam ediyor

Körfez Cemevi ve Karslılar derneğini ziyaret eden başkan adayı ve heyeti,yerel seçimler için kendilerine tam destek sözü aldılar. Başkan adayı Demir; kimseyi ayrıştırmadan herkese eşit ve adaletli hizmet edeceklerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.