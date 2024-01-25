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BTP Körfez ziyaretlerine devam ediyor

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve ekibi ziyaretlerine devam ediyor.

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BTP Körfez ziyaretlerine devam ediyor mask
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Körfez Cemevi ve Karslılar derneğini ziyaret eden başkan adayı ve heyeti,yerel seçimler için kendilerine tam destek sözü aldılar. Başkan adayı Demir; kimseyi ayrıştırmadan herkese eşit ve adaletli hizmet edeceklerini dile getirdi.
# hizmet

25 Oca 2024 - 17:26 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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