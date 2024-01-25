Nurçin bugün ne var? TEKERLEKLİ SANDALYEDEN AT BİNMEYE

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bugün 11,5 yıl önce Ted X’de hikayesini ve beslenme programını anlattığı konuşmanın videosunu izlediğimiz Dr. Terry Wahls’un Wahls Protokolü kitabı var.

Daha önce canlı yayın yaptığımız, beslenme modelini uygulamaya çalıştığımız Dr. Terry Wahls bir otoimmün hastalık olan MS hastalığı sonucu tekerlekli sandalyeye düşmüş. Klasik tedavilerden sonuç alamıyor, durumu git gide kötülüyormuş. Kendisi de doktor olduğu için bu işte bir terslik olduğu düşüncesiyle araştırmaya ve okumaya başlamış. Beslenmenin çok etkili olduğunun farkına vararak beslenmesini değiştirmiş. Bir süre sonra yürüyebilmeye başlamış, sonra bisiklete binmeye, sonunda da at binmeye başlamış.

Bu mücadelenin sonucunda bu konuda bilimsel araştırmalara dayalı bir program geliştirmiş. Bu programını otoimmün hastalıkları olanlara tanıtmak amacıyla konferanslar, eğitimler veriyor. Programını uygulayanlara Wahls Savaşçısı diyor. Bu programı detaylı şekilde bilimsel temelleriyle anlattığı bir kitap yazmış: Wahls Protokolü. Bu kitap Türkçeye de çevrildi ve Celcus Kitap Evi tarafından yayımlandı. Bu kitabın bir de yemek kitabı var: Wahls Protokolü Yemek Tarifleri

Dr. Wahls’un Beyin Hücrelerini Korumak başlıklı videoda tarif ettiği beslenme şeklini uygulamaya başladık beyin hücrelerimizi korumak için. Hatta o zaman referans aldığımız doktor avuç içi kadar yağlı peynir, ev yoğurdu en sağlıklı gıdalardandır dediği için Dr. Terry Wahls’un beslenme programında süt ve süt ürünleri olmaması bizi şaşırtmıştı. Sonra okudukça otoimmün hastalıklarda süt ve süt ürünlerinin neden beslenmeden çıkarılması gerektiğini öğrendik.

Dr. Wahls yaklaşımını “Kronik ottoimmün hastalıkların tedavisinde Fonksiyonel Tıp ve Paleo ilkeleriyle sıra dışı ve yeni bir yöntem.” olarak tanımlıyor. Dr. Wahls IFM @instituteforfxmed Fonksiyonel Tıp Enstitüsü eğitmenlerinden.

Otoimmün hastalığı, özellikle de MS’i olanlara Wahls Protokolü kitabını okumalarını öneriyoruz.