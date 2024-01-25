Rotary Kulübü’nden Aşevi’ne destek

İhtiyaç sahiplerinin temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük rol oynayan İzmit Belediyesi Aşevi iş insanlarının, vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin bağışlarını kabul ederek ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyor. İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi gruplara sunduğu hizmetlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İzmit Rotary Kulübü iyilik zincirine katkıda bulunarak Aşevi’ne ayni bağış (şarküteri) desteğinde bulundu.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Aşevi ziyareti esnasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci İzmit Rotary Kulübüne destekleri için İzmit Belediyesi ve ihtiyaç sahibi adına teşekkürlerini sundu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere katkıda bulunmak isteyen tüm İzmitlileri iyilik zincirine dahil olmaya ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye davet etti.