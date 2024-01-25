Geleneksel İzmit Bal Günleri başladı

Kentimizdeki bal üreticilerini desteklemek ve doğal, katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla İzmit Belediyesi ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri başladı. 25-26-27-28 Ocak tarihlerinde hizmet verecek stantlar İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşları bekliyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Üreten ve üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği İzmit Bal Günleri etkinliği büyük ilgiyle başladı. Bal üreticileri de kendilerini İzmit Bal Günleri’nde vatandaşlarla bir araya getiren İzmit Belediyesine teşekkür etti.