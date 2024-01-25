Kocaeli’de son 3 ayın zam şampiyonu sebzeler oldu!

İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’ndaki tezgahlardaki hareketlilik sürüyor. Vatandaşın temel ihtiyaçları arasında yer alan ve sofraların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık fiyatlarının son 3 ayda 3 kat arttığı görülürken çileğin fiyatının da son 3 ayda 35 liradan 100 liraya çıkması gözden kaçmadı.

NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Fiyat artışlarına ilişkin konuşan pazarcı esnafı ise, “ Zam gelmeyen ürün kalmadı. Sebze fiyatları artışa geçti. Bizlerde ne yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde endişelerini belirtti.

İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR

Nar: 25 TL

Patlıcan: 40 TL

Domates: 35 TL

Salatalık: 40 TL

Patates: 17-20 TL

Soğan: 15 TL

Mandalina: 30TL

Çilek: 100 TL

Elma: 15-25 TL

Havuç: 25 TL

Muz: 35 TL

3 AY ÖNCEKİ FİYATLAR

Domates 15 TL

Salatalık 10 TL

Patlıcan 10 TL

Patates 25 TL

Soğan 12,5 TL

Havuç 25 TL

Muz 35 TL

Çilek 35 TL