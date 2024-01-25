Kocaeli’de son 3 ayın zam şampiyonu sebzeler oldu!

İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’ndaki tezgahlardaki hareketlilik sürüyor. Vatandaşın temel ihtiyaçları arasında yer alan ve sofraların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık fiyatlarının son 3 ayda 3 kat arttığı görülürken çileğin fiyatının da son 3 ayda 35 liradan 100 liraya çıkması gözden kaçmadı.
NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ
Fiyat artışlarına ilişkin konuşan pazarcı esnafı ise, “ Zam gelmeyen ürün kalmadı. Sebze fiyatları artışa geçti. Bizlerde ne yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde endişelerini belirtti.
İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR
Nar: 25 TL
Patlıcan: 40 TL
Domates: 35 TL
Salatalık: 40 TL
Patates: 17-20 TL
Soğan: 15 TL
Mandalina: 30TL
Çilek: 100 TL
Elma: 15-25 TL
Havuç: 25 TL
Muz: 35 TL
3 AY ÖNCEKİ FİYATLAR
Domates 15 TL
Salatalık 10 TL
Patlıcan 10 TL
Patates 25 TL
Soğan 12,5 TL
Havuç 25 TL
Muz 35 TL
Çilek 35 TL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.