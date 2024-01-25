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CHP büyükşehir adaylığına sürpriz iddia!

CHP' nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile gündeme gelen CHP Derince İlçe eski Başkanı Atasoy Bilgin, Genel Merkezin daveti üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile görüştü.

Cihat Polat
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CHP büyükşehir adaylığına sürpriz iddia! mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları son sürat devam ediyor.  CHP' nin yarın gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkan adaylarının netleşmesi bekleniyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Bugün yaşanan sürpriz gelişme gündeme bomba gibi düştü.  Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için  Atasoy Bilgin' in isminin geçtiği iddia edildi.  Bilindiği üzere Derince Belediye Başkan aday adaylığı için Derince İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Bilgin, Genel Merkez tarafından aday gösterilmemiş ve Derince’nin adayı Sertif Gökçe olarak açıklanmıştı.

KARABAT İLE GÖRÜŞTÜ

Atasoy Bilgin ile ilgili bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanlığı’nın daveti üzerine Ankara’ya giden Bilgin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile görüştü. Ziyaret fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bilgin, “Genel Merkezimizin daveti üzerine Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat ile bir araya gelerek ülke ve yerel siyasete dair sohbet ettik” ifadelerine yer verdi.
# aday, chp, medya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

25 Oca 2024 - 19:41 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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