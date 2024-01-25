'İttifak' görüşmesinin detayları ortaya çıktı

AKP ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmelerinde şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

Heyetler arasındaki görüşmenin kesilmesinin ardından AKP ve Yeniden Refah heyetleri yeniden bir araya geldi.

AKP heyetiyle pazartesi günü gerçekleştiren görüşmede yer alan Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin açıklamalarda bulundu.

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'e konuşan Bekin, " Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5’in üzerinde olduğunu ve AKP’nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.

AKP'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

"Son görüşmede AKP’nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirten Bekin, şunları söyledi: "'Her şey tek taraflı olmaz’ dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, ‘zaman daralıyor’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."

Bekin, "AKP’nin belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, “Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz” diye konuştu.

YENİDEN REFAH'IN TALEPLERİ

AKP’nin 2019’da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı:

“Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara’da. İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya’da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."

SON KARAR ERBAKAN'IN

Doğan Bekin, AKP’den en geç bu hafta içinde talepleri konusunda bir geri dönüş beklediklerini, kendileri adına son kararı verecek olanın da Fatih Erbakan olacağını söyledi.