25 Oca 2024 - 20:12- Gündem G:

Depremzedeye konteyner, Diyanet’e lüks konaklama

Diyanet, Ali Erbaş’ın açılışını yaptığı lüks oteldeki toplantıda paraya ‘kıydı.’ 200 katılımcının bir gecelik masrafı 800 bin lirayı buldu. Öte yandan 6 Şubat depremleriyle evinden olan çok sayıda insan neredeyse 1 yıldır ya prefabrik evlerde ya da konteynerlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Depremzedeye konteyner, Diyanet’e lüks konaklama mask

Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf çağrıları devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı geceliği 4 bin lira olan bir otelde toplantı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açılışını yaptığı toplantıya Dini İhtisas Merkezleri’nde görevli 200 “eğitimci” katıldı. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre sadece eğitimcilerin bir gecelik konaklaması 800 bin lira tutuyor.

Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra sık sık kamuda tasarruf çağrıları yapıyor. Son açıklamalarından birinde Şimşek, “Gösterişten uzak, mütevazı bir anlayışa her alanda mecburuz” demişti. Fakat Şimşek’in bu çağrılarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nda karşılığının olmadığı ortaya çıktı.

Diyanet’in 23-26 Ocak tarihleri arasında “ Eğitim Görevlileri Değerlendirme” toplantısı için Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Termal Otel ile anlaştığı ortaya çıktı.

Spa, termal havuz, masaj, tuz odası gibi hizmetlerin olduğu lüks otelde tek kişilik konaklama fiyatı gecelik 4 bin TL’den başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açılışını yaptığı toplantıya Dini İhtisas Merkezleri’nde görevli 200 eğitimci katıldı. Sadece eğitimcilerin bir gecelik konaklaması 800 bin lira tutuyor.

DEPREMZEDE KONTEYNERDE

Öte yandan çok sayıda depremzede 1 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Maraş merkezli depremlerin üzerinden neredeyse bir sene geçti. Afet bölgesindeki birçok soruna aylardır çözüm bulunamadığı gibi kış aylarının gelmesiyle barınma ve ısınma sorunları da arttı. Prefabrik evlerde, konteynerlerde ve çadırlarda ısınma amacıyla kullanılan elektrikli aletlerden kaynaklı yangınlar ise çoğaldı. Bunun son örneği Hatay’da yaşandı. 7 Ocak'ta Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetmişti. Elektrikten kaynaklı çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken mühendisler, "Mevzuata aykırı ve ölüme davetiye çıkaran uygulamalardan vazgeçilmeli” demişti.

Kaynak: BİRGÜN

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25 Oca 2024 - 20:12 - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

İşsiz - Allahsızlar bu fakir halkın parasını israf ederken itibar yaparken yüzbinkere düşüneceksiniz .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ocak 20:35
01

Kullar Ali - Gerçek İSLAM'ın önündeki engeller..Şuur sıfır, şekil on numara...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ocak 20:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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