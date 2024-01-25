MTV'de son ödeme günü yaklaşıyor!

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödeme süreci, 1 Ocak tarihinde başladı. Bu ödeme dönemi, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor ve tamamlanması için bu ayın sonu bekleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisi, yılda iki kez ödenen bir vergi olup bu ödemeler Ocak ve Temmuz aylarında eşit taksitler halinde gerçekleştirilmektedir. Şu an itibariyle bu yılın ilk taksit ödeme dönemi için son haftaya gelindi.

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri üzerinden tahsil ediliyor. Ayrıca, dijital vergi daireleri, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla da ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme yapmayanlar ne olacak?

31 Ocak tarihine kadar ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle, araç sahiplerinin belirlenen süre içinde ödemelerini yapmaları önemli.

Hangi araç ne kadar ödeyecek?

1300 cm3 ve altı motor hacmine sahip araçlar:

180.600 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 3.359 TL, 4-6 yaş için 2.343 TL, 7-11 yaş için 1.308 TL, 12-15 yaş için 987 TL, 16 ve üzeri yaş için 347 TL

180.600 - 316.400 TL arası değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 3.692 TL, 4-6 yaş için 2.576 TL, 7-11 yaş için 1.437 TL, 12-15 yaş için 1.088 TL, 16 ve üzeri yaş için 383 TL

316.400 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 4.032 TL, 4-6 yaş için 2.809 TL, 7-11 yaş için 1.573 TL, 12-15 yaş için 1.188 TL, 16 ve üzeri yaş için 413 TL

1301 - 1600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

180.600 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 5.851 TL, 4-6 yaş için 4.387 TL, 7-11 yaş için 2.544 TL, 12-15 yaş için 1.798 TL, 16 ve üzeri yaş için 690 TL

180.600 - 316.400 TL arası değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 6.439 TL, 4-6 yaş için 4.828 TL, 7-11 yaş için 2.801 TL, 12-15 yaş için 1.972 TL, 16 ve üzeri yaş için 754 TL

316.400 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 7.026 TL, 4-6 yaş için 5.265 TL, 7-11 yaş için 3.050 TL, 12-15 yaş için 2.153 TL, 16 ve üzeri yaş için 823 TL

1601 - 1800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

452.800 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 11.374 TL, 4-6 yaş için 8.894 TL, 7-11 yaş için 5.227 TL, 12-15 yaş için 3.189 TL, 16 ve üzeri yaş için 1.235 TL

452.800 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 12.413 TL, 4-6 yaş için 9.697 TL, 7-11 yaş için 5.710 TL, 12-15 yaş için 3.484 TL, 16 ve üzeri yaş için 1.348 TL

1801 - 2000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

452.800 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 17.920 TL, 4-6 yaş için 13.800 TL, 7-11 yaş için 8.111 TL, 12-15 yaş için 4.828 TL, 16 ve üzeri yaş için 1.898 TL

452.800 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 19.553 TL, 4-6 yaş için 15.061 TL, 7-11 yaş için 8.848 TL, 12-15 yaş için 5.265 TL, 16 ve üzeri yaş için 2.072 TL

2001 - 2500 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

565.500 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 26.885 TL, 4-6 yaş için 19.517 TL, 7-11 yaş için 12.193 TL, 12-15 yaş için 7.282 TL, 16 ve üzeri yaş için 2.880 TL

565.500 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 29.332 TL, 4-6 yaş için 21.290 TL, 7-11 yaş için 13.299 TL, 12-15 yaş için 7.948 TL, 16 ve üzeri yaş için 3.142 TL

2501 - 3000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

1.131.800 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 37.485 TL, 4-6 yaş için 32.615 TL, 7-11 yaş için 20.373 TL, 12-15 yaş için 10.957 TL, 16 ve üzeri yaş için 4.016 TL

1.131.800 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 40.898 TL, 4-6 yaş için 35.575 TL, 7-11 yaş için 22.227 TL, 12-15 yaş için 11.955 TL, 16 ve üzeri yaş için 4.383 TL

3001 - 3500 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

1.131.800 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 57.093 TL, 4-6 yaş için 51.374 TL, 7-11 yaş için 30.944 TL, 12-15 yaş için 15.446 TL, 16 ve üzeri yaş için 5.657 TL

1.131.800 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 62.289 TL, 4-6 yaş için 56.039 TL, 7-11 yaş için 33.756 TL, 12-15 yaş için 16.845 TL, 16 ve üzeri yaş için 6.179 TL

3501 - 4000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlar:

1.811.800 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 89.767 TL, 4-6 yaş için 77.517 TL, 7-11 yaş için 45.649 TL, 12-15 yaş için 20.373 TL, 16 ve üzeri yaş için 8.111 TL

1.811.800 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 97.937 TL, 4-6 yaş için 84.560 TL, 7-11 yaş için 49.807 TL, 12-15 yaş için 22.227 TL, 16 ve üzeri yaş için 8.848 TL

4001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip araçlar için MTV oranları:

2.151.400 TL ve altı değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 146.932 TL, 4-6 yaş için 110.177 TL, 7-11 yaş için 65.252 TL, 12-15 yaş için 29.326 TL, 16 ve üzeri yaş için 11.374 TL

2.151.400 TL üzeri değere sahip araçlar: 1-3 yaş için 160.285 TL, 4-6 yaş için 120.196 TL, 7-11 yaş için 71.186 TL, 12-15 yaş için 31.991 TL, 16 ve üzeri yaş için 12.413 TL

Bu bilgiler, tablonuzdaki her yaş grubu ve araç kategorisi için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarını kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Araç sahipleri, bu tabloyu referans alarak kendi araçlarının MTV ödeme miktarlarını kolaylıkla hesaplayabilirler.

Kaynak: PARA DURUMU