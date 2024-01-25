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Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma gözaltı

Gebze ilçesinde sosyal medyadan müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma gözaltı mask

Kocaeli'de polis ekiplerine yapılan ihbar sebebiyle yapılan çalışmalarda Gebze ilçesinde E.N.S. (21) isimli kadının sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı adres tespiti sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kadın gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.
# tespit, Kadın, medya

25 Oca 2024 - 21:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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