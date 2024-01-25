Restoran ve kafelerdeki fiyat listesi uygulamasıyla ilgili detaylar belli oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde gerçekleşen değişiklikle, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde, 1 Ocak tarihinden itibaren tarife ve fiyat listelerinin düzenlemesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, belgelerin, levhaların ve panoların giriş kapısı ile masalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulmasını içeriyor.

Yeni uygulama hakkında sektörden Bakanlığa birçok soru ve görüş iletildi. Buna yanıt olarak, Bakanlık, işletmelere yönelik bilgilendirme ve açıklama yapmak amacıyla bir yazı hazırladı. Bu yazıya göre, self-servis sistemine sahip olan yiyecek-içecek işletmelerinde, tarife ve fiyat listeleri sipariş ve ödeme noktalarında tüketiciler tarafından rahatça görülebilir olacak. Masalarda bu bilgileri ayrıca bulundurma zorunluluğu olmasa da, giriş kapılarında fiyat listelerine yer verilmesi gerekecek.

Alışveriş merkezleri gibi ortak mekanlarda faaliyet gösteren birden fazla işletmenin bulunduğu durumlarda, işletmelerin kendi giriş kapıları olmadığı için kapı önünde tarife ve fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunuyor. Ancak, sipariş ve ödeme noktalarında bilgilerin kolaylıkla görülebilir şekilde sunulması gerekiyor.

Tarife ve fiyat listeleri masada olacak

Geleneksel masaya servis hizmeti sunan işletmelerde ise giriş kapısı önünde fiyat listesi bulundurulması zorunlu olacak. Tüketicilerin sipariş verinceye kadar masanın üstünde tarife ve fiyat listelerinin bulundurulması gerekecek. Ayrıca, birden fazla girişi olan işletmelerin her bir kapısına ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu vardır.

Tarife ve listelerin giriş kapısı önünde yer alması, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olabilir; bu dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de geçerlidir. İşletmeler genellikle menü kitapçığı olarak sunulan tarife ve fiyat listelerini, giriş kapısı önünde farklı şekillerde, tüketicilerin rahatça görebileceği bir biçimde sergileyebilir.

Kare kod menüler yeterli değil

Teknolojinin getirdiği kare kodlu menüler gibi yeniliklere rağmen, bu uygulama tek başına yeterli değil. Yönetmeliğe uyum, fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde sunulmasıyla birlikte gerçekleşmeli. Kare kodlu menüler ek bir hizmet olarak kullanılabilir, ancak yönetmelik gereği fiyat listeleri ayrıca bulundurulmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uymayan işletmelere yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, idari yaptırım uygulanacak. Bu yıl için geçerli olan para cezası her bir ihlal için ayrı ayrı 2 bin 172 lira olarak belirlendi.

Kaynak: PARA DURUMU