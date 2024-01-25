Borsa İstanbul'da yeni düzenleme!

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde, hatalı emir ya da emirlerden kaynaklanan işlemlerin iptali için uygulanan kriterlerde minimum zarar tutarında değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, zarar tutarı normal seans işlemleri için tam iş günü 17.30'dan önce (yarım iş günü 12.00'den önce yapılan başvurularda) en az 100 bin lira, tam iş günü 17.30 ve sonrasında (yarım iş günü 12.00 ve sonrasında) yapılan başvurularda en az 400 bin lira, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda ise en az 100 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca, piyasa yapıcılarına tahsis edilen kullanıcı hesaplarında, Borsa tarafından belirlenen işlem ve hesap kısıtlamaları dikkate alınarak, VİOP Prosedürü'nde yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması'nda (PTRM) yapılan güncelleme ile risk limitlerinin gün içinde sıfır olmaktan çıkartılması ve farklı bir değerle belirlenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu nedenle, VİOP Prosedürü'nde ilgili maddenin güncellenmesi ve açıklayıcı nitelikteki diğer revizyonlar da yapıldı.

Kaynak: PARA DURUMU