CHP'de Engin Taşdemir'in adı Büyükşehir için geçiyor

CHP'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayının kim olacağı belli olmazken, bir kesim partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir'in aday olmasını istiyor. Taşdemir'in de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.