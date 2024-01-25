4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55925
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL
|26.01. 2024
|09:00
|17:00
|56062
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇALKÖY, SAFALI
|708 SK., BERİL SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., MURAT, MURAT SK., SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN, VATAN SK.
|26.01.2024
|09:00
|15:30
|56074
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE
|ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER
|26.01.2024
|09:00
|17:00
|56078
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT
|30 AĞUSTOS SK., ALADAĞ SK., AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., BUHAR SK., COSKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERTAN SK., EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HALKEVI, HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRİYET CD., IÇ, IZNIK, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İMRAN SK., İZNİK CD., KABINE, KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KIZILAY SK., KRİSTAL SK., LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., PILOT SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TANTAOĞLU CD., TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., VAROL SK., VUSLAT SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK.
|26.01.2024
|13:00
|17:00
|56079
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN
|DÜLGE SK., DÜŞ SK., ERİŞİM SK., ERTAN, HÜRRIYET, KARAAĞAÇ CD., MESUDE SK., NANELI, NANELİ SK., RAMPA SK., TÜTÜN, ÜZÜMLÜ SK.
|26.01.2024
|09:00
|13:00
|56114
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ
|117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419/2., 420. SK., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 497/1., 497/2., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 98. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.
|26.01.2024
|09:00
|13:00
|56115
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|EMEK
|56/1., 64/1. SK., 65. SK., 83/1., 83/5. SK., 97. SK., 99. SK., 99/1. SK.
|26.01.2024
|13:00
|17:00
- Gündem
4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
26 Ocak Cuma günü Kartepe, Kandıra, Çayırova ve Başiskele'de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
25 Oca 2024 - 22:16 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.