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4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

26 Ocak Cuma günü Kartepe, Kandıra, Çayırova ve Başiskele'de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

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4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! mask

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
55925KOCAELİ KARTEPEMASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIKBÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL26.01. 202409:0017:00
56062KOCAELİKANDIRAÇALKÖY, SAFALI708 SK., BERİL SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., MURAT, MURAT SK., SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN, VATAN SK.26.01.202409:0015:30
56074KOCAELİKARTEPEPAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYEARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER26.01.202409:0017:00
56078KOCAELİBAŞİSKELEHAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT30 AĞUSTOS SK., ALADAĞ SK., AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., BUHAR SK., COSKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERTAN SK., EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HALKEVI, HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRİYET CD., IÇ, IZNIK, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İMRAN SK., İZNİK CD., KABINE, KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KIZILAY SK., KRİSTAL SK., LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., PILOT SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TANTAOĞLU CD., TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., VAROL SK., VUSLAT SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK.26.01.202413:0017:00
56079KOCAELİBAŞİSKELEKILIÇARSLANDÜLGE SK., DÜŞ SK., ERİŞİM SK., ERTAN, HÜRRIYET, KARAAĞAÇ CD., MESUDE SK., NANELI, NANELİ SK., RAMPA SK., TÜTÜN, ÜZÜMLÜ SK.26.01.202409:0013:00
56114KOCAELİÇAYIROVAAKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419/2., 420. SK., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 497/1., 497/2., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 98. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.26.01.202409:0013:00
56115KOCAELİÇAYIROVAEMEK56/1., 64/1. SK., 65. SK., 83/1., 83/5. SK., 97. SK., 99. SK., 99/1. SK.26.01.202413:0017:00
# SEDAŞ, elektrik kesintisi, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Çayırova, Kocaeli, 2024, Sahil

25 Oca 2024 - 22:16 - Gündem

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