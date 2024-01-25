Büyükakın'ın metro müjdesini 6 yıl önce Karaosmanoğlu da vermiş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın müjde olarak halka duyurduğu Körfez Kartepe metrosunun müjdesini eski başkan Karaosmanoğlu 2018'de vermiş.
2019'DA BAŞLAYACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 2018 yılında 4 yılını değerlendirdiği basın toplantıında Körfez Kartepe arası metronun haberini vermiş. O dönemde Cumhurbaşkanı ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüşülmüş ve proje 2019'da başlanacağı ifade edilmiş.
6 SENE ÖNCE MÜJDEYİ KARAOSMANOĞLU VERMİŞ
2018'de yapılan habere göre Karaosmanoğlu, “Metro projemiz var. İzmit Metrosu diyelim buna. Derince, İzmit hatta daha sonra Kartepe’ye kadar gideceğimiz bir iş. Büyük bir iş olacak bu. Gebze’nin iki katı bir maliyeti var. Ulaştırma Bakanlığımızla ve cumhurbaşkanımızla görüştük. Kamulaştırmalarını biz yapacağız. Önümüzdeki süreçte başlamak istiyoruz. Bizim imkanlarımızla yapabilsek biz hemen başlarız ama ona şu an bütçemiz, gücümüz yetmez. Bu iş önümüzdeki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmesi gereken en büyük projedir, en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.
BÜTÇEYLE 500 YILDA BİTER
Öte yandan 3.1 milyar dolar maliyeti olan projeye 200 milyon lira bütçe ayrılmasını İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gündeme getirmiş bu bütçenin proje maliyetinin 500'de biri olduğunu ifade etmişti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eses41 - Al birini vur birine
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.