Kaza yaptı: Tepki gösterince gözaltına alındı

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Asil Zeki Erbaş yönetimindeki 41 ADD 413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Erbaş, kaza sırasında otomobilden koparak yola savrulan parçalarını topladı.
Aracının çekiciye yüklenerek kaldırılmasına karşı çıkan Erbaş, polislerle tartıştı. Aracının götürülmesini izin vermeyen Erbaş, polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.