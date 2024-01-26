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İş yerinde kumar oynatanlara baskın

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa ise 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde E.T.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. E.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynanan bin 300 TL'ye de el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
# Para, Kartepe, tespit

26 Oca 2024 - 08:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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