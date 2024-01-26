Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde E.T.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. E.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynanan bin 300 TL'ye de el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
- Asayiş
İş yerinde kumar oynatanlara baskın
Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa ise 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.