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Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı.

İhlas Haber Ajansı
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Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi mask

Eyüpspor, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi. Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Rogerio Thuram renklerine bağladı. Rogerio Thuram'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.
# Eyüpspor, Rogerio Thuram

26 Oca 2024 - 08:47 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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