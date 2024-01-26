Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi

Eyüpspor, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi. Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Rogerio Thuram renklerine bağladı. Rogerio Thuram'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.