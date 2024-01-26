Eyüpspor, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi. Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Rogerio Thuram renklerine bağladı. Rogerio Thuram'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.
- Spor
Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.