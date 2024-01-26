TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken; Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti.
- Spor
1. Lig Kulüpler Birliği, Riva'da toplandı
1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Riva'da düzenlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.