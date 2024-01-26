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1. Lig Kulüpler Birliği, Riva'da toplandı

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Riva'da düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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1. Lig Kulüpler Birliği, Riva'da toplandı mask
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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken; Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti.
# 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig, eğitim

26 Oca 2024 - 08:51 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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