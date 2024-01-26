Yolcu otobüsü devrildi: 6 ÖLÜ, 33 YARALI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen Vali Meftun Dallı, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.