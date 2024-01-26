Yolcu otobüsü devrildi: 6 ÖLÜ, 33 YARALI

Haber albümü için resme tıklayın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Vali Meftun Dallı, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.