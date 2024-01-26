26 Oca 2024 - 08:55- Asayiş G:

Yolcu otobüsü devrildi: 6 ÖLÜ, 33 YARALI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Yolcu otobüsü devrildi: 6 ÖLÜ, 33 YARALI mask
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Vali Meftun Dallı, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor. 
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26 Oca 2024 - 08:55 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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