CHP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin oluyor

Mustafa Sarıgül’ün, Harun Yıldızlı’nın, Cengiz Sarıbay’ın ve Hikmet Erenkaya’nın adaylığı kabul etmediği ifade ediliyor. Son olarak CHP eski Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in isimlerinin masaya konduğu, genel başkanlık seçiminde Atasoy Bilgin’in Özgür Özel’i desteklediği için Atasoy Bilgin’in aday olmasına karar verildiği öğrenildi. Artvinli olan Bilgin, CHP Derince İlçe Başkanlığından istifa ederek Derince Belediye Başkan aday adayı olmuştu.