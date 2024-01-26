Mustafa Sarıgül’ün, Harun Yıldızlı’nın, Cengiz Sarıbay’ın ve Hikmet Erenkaya’nın adaylığı kabul etmediği ifade ediliyor. Son olarak CHP eski Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in isimlerinin masaya konduğu, genel başkanlık seçiminde Atasoy Bilgin’in Özgür Özel’i desteklediği için Atasoy Bilgin’in aday olmasına karar verildiği öğrenildi. Artvinli olan Bilgin, CHP Derince İlçe Başkanlığından istifa ederek Derince Belediye Başkan aday adayı olmuştu.
- Siyaset
CHP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin oluyor
CHP’nin Parti Meclisi bugün saat 13.00’te toplanıyor. Toplantı sonrasında bazı illerin ve ilçelerin başkan adayları açıklanacak. Edindiğimiz bilgiye göre Parti Meclisi sonrasında CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının Atasoy Bilgin olarak açıklanacağı öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.