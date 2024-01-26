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CHP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin oluyor

CHP’nin Parti Meclisi bugün saat 13.00’te toplanıyor. Toplantı sonrasında bazı illerin ve ilçelerin başkan adayları açıklanacak. Edindiğimiz bilgiye göre Parti Meclisi sonrasında CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının Atasoy Bilgin olarak açıklanacağı öğrenildi.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP’nin Kocaeli Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin oluyor mask

Mustafa Sarıgül’ün, Harun Yıldızlı’nın, Cengiz Sarıbay’ın ve Hikmet Erenkaya’nın adaylığı kabul etmediği ifade ediliyor. Son olarak CHP eski Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in isimlerinin masaya konduğu, genel başkanlık seçiminde Atasoy Bilgin’in Özgür Özel’i desteklediği için Atasoy Bilgin’in aday olmasına karar verildiği öğrenildi. Artvinli olan Bilgin, CHP Derince İlçe Başkanlığından istifa ederek Derince Belediye Başkan aday adayı olmuştu.
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26 Oca 2024 - 09:22 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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