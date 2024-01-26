- Ekonomi

Altın haftayı yükselişle kapatıyor!

Altın alacak kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altın bu haftayı yükselişle kapatıyor.

Altın haftayı yükselişle kapatıyor! mask

GRAM ALTIN NE KADAR?

1.969,65

1.969,85

ALTIN/ONS NE KADAR?

2.020,49

2.021,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

3.151,44

3.220,71

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

12.605,74

12.843,44

YARIM ALTIN NE KADAR?

6.283,17

6.441,42

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

12.605,74

12.843,44

ATA ALTIN NE KADAR?

13.537,89

13.874,78

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

1.087,43

1.470,76

22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

1.862,57

1.974,57

Kaynak: HABERTÜRK.COM
# altın, Altın fiyatları, Son durum, yüksek, cumhuriyet

26 Oca 2024 - 09:27 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL