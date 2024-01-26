Dolar ve euro güne nasıl başladı?

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Son kapanışını 30.303 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 30.2947 liradan, satış fiyatı ise 30.3115 liradan işlem görüyor.
%-0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 32.8666 TL'den yapan euro şu anda 32.8567 TL alış ve 32.8766 TL satış fiyatına sahip.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.