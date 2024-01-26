26 Oca 2024 - 09:33 - Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 26 Ocak 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?