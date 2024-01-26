Aldığımız bilgilere göre CHP ve Saadet Partisi, Kocaeli’de yine ittifak yapacak. CHP, Başiskele ve Kandıra’da aday çıkarmayıp Saadet Partisi’nin adaylarını, Saadet Partisi de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayıp CHP’nin adaylarını destekleyeceği öğrenildi.
26 Oca 2024 - 09:35- Siyaset Güncelleme:
CHP ve SP’den Kocaeli’de 4 ilçede MÜTHİŞ İTTİFAK!
14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve Saadet Partisi, Millet İttifakı içinde yer almıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.