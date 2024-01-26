26 Oca 2024 - 09:35- Siyaset G:

CHP ve SP’den Kocaeli’de 4 ilçede MÜTHİŞ İTTİFAK!

14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve Saadet Partisi, Millet İttifakı içinde yer almıştı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri

26 Oca 2024 - 09:35 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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