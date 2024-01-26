CHP ve SP’den Kocaeli’de 4 ilçede MÜTHİŞ İTTİFAK!

Aldığımız bilgilere göre CHP ve Saadet Partisi, Kocaeli’de yine ittifak yapacak. CHP, Başiskele ve Kandıra’da aday çıkarmayıp Saadet Partisi’nin adaylarını, Saadet Partisi de İzmit ve Derince’de aday çıkarmayıp CHP’nin adaylarını destekleyeceği öğrenildi.