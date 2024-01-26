ABD'de tartışmalı infaz gerçekleşti

ABD'de büyük tartışmalara yol açan azot gazıyla ilk infaz gerçekleşti.

1989'da kiralık katil olarak bir vaizin eşini öldürmekten hüküm giyen Kenneth Eugene Smith'in saf azot solumaya zorlanarak idam edildiği açıklandı. Alabama eyaletinde yıllardır hapishanede idamı bekleyen 58 yaşındaki mahkumun dün akşam öldüğü bildirildi.

Alabama eyalet yetkilileri infazda sorun çıkmadığını belirtirken idamı izleyen görgü tanıkları idamı "korkunç" diye niteledi. İdama itiraz eden kurumları temsil eden Marty Roney, Smith'in vücudunun dakikalarca şiddetle titreyip kasıldığını ve çok acı çektiğini söyledi. Mahkemenin onayına itiraz eden yargıçlardan Sonia Sotomayor da, "Alabama onu daha önce hiç uygulanmayan ölüm yöntemi için deney faresi olarak seçti" ifadelerini kullandı.

2022 yılında zehirli iğneyle idam etme girişiminden sağ çıkan Smith, Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak "anayasaya aykırı" olduğunu savunduğu idamın durdurulmasını istemişti. Temyiz Mahkemesi ise, ülkede bir mahkumun ilk defa "azot gazı" olarak da bilinen nitrojen gazıyla idam edilmesine yönelik itirazları reddetmişti.

Birleşmiş Milletler uzmanları ve insan hakları örgütleri "insanlık dışı işkence" olarak nitelenen azot gazı yönteminden vazgeçilmesini talep ediyordu. Smith de BBC'ye yaptığı açıklamada çok korktuğunu söyleyerek "Sürekli panik atak yaşıyorum ve kilo veriyorum" demişti.

Kaynak: SÖZCÜ