Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit sınırlaması mı geliyor?

Milliyet.com.tr/ Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978.3 milyar lira oldu.

Peki kredi kartlarına bir limit sınırlaması gelir mi? Konuyla merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş milliyet.com.tr'ye anlattı. Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık borçlar rekor kırmaya başladı. Kart kullanımında yeni bir düzenlemeye gidilir mi? Kredi kartında faiz ve limit sınırlamasına gidilir mi? Burada şu anda hali hazırda yürürlükte olan yasaya göre kredi kartlarının limitlerinin toplamı bir kişinin elde ettiği gelirin 4 katını aşamamakta..

Örneklendirmek gerekirse aylık 10 bin lira geliriniz varsa sizin bütün kredi kartlarınızın limiti 40 bin TL'yi aşamaz. Ancak filiyatta biz bu uygulamanın uygulanmadığını görmekteyiz. Bankalar burada kendi limitlerine göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada bu kuralın kanunun uygulamasının piyasaya kısa süre içerisinde reel bir şekilde yansıtılacağı kanaatindeyim. Burada bankalar vermiş oldukları kredi limitlerini geri çekmek zorunda kalacaklardır . Bir kişinin limiti gelirinin 4 kartını aşamayacaktır.

FAİZ VE LİMİT SINIRLAMASINA GİDİLİR Mİ?

Bu limit sınırlamasının 2024 yılı içerisinde mutlaka getirileceği kanaatindeyim. Burada para politikaları sonucunda alınan bu karar bir diğer taraftan harcamaları da kısıyor.

İnsanların gelirlerinin giderlerini karşılayamama durumu söz konusu. Enflasyon fiyat artışlarına neden oluyor. Ancak gelir kalemleri aynı oranda artmıyor. İnsanlar kredi kartlarına hücum etmiş durumdalar.

TAKSİT SAYISI TAMAMEN KALKAR MI?

Belli başlı ürünlerde taksit yapılamamakta. Cep telefonlarında taksit yapılamamakta. Bu kapsamda yine lüks tüketime dahil olan bir kaç ürün daha eklenebilir. Ancak taksit sayısının tamamen ortadan kalkmasının söz konusu olacağını düşünmüyorum."