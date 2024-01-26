Rektör Cantürk, iş insanları ile bir araya geldi   

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Marmara Kariyer Fuarı kapsamında Rektör Cantürk adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Bu kapsamda saha çalışmalarına hız veren ve her gün farklı derneklerle bir araya gelen Rektör Cantürk son olarak Gebze'li iş insanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Happy İnn Gebze Hotel’de düzenlenen kahvaltı programında iş insanları ile bir araya gelen Rektör Cantürk, Marmara Kariyer Fuarı'na destek istedi. Çok sayıda iş insanı yanı sıra il protokolünden de önemli isimlerin yer aldığı toplantıda Gebze İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, Kocaeli İl İstihdam Ofisi Daire Başkanı Öztekin Kaşıkçı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çelebi ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş konuşma gerçekleştirirken, Marmara Kariyer Fuarı'nın kentimiz ve bölgemiz için önemine vurgu yaptılar.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Marmara Kariyer Fuarı’nı tanıtıcı bir sunum gerçekleştirerek bu zamana kadar MARMARAKAF kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Kocaeli’ye ve ülkemize istihdam kazandıracak olan MARMARAKAF’ın hedefleri doğrultusunda İş İnsanlarıyla birlikte neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 15 üniversitenin paydaşlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Marmara Kariyer Fuarı’nın düzenleneceğini aktaran Rektör Cantürk, “1000 firma, 250 etkinlik, 100 bin katılımla enlerin fuarını yapmak istiyoruz. MARMAKAF’ı 26-27 Şubat’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. 10 ilden 16 üniversite burada yer alacak. Ülkemizin en önemli ve en büyük firmaları burada bulanacak. Fuarımızda; staj ve iş imkanları, mülakat simülasyonları, atölye ve workshoplar ile alanında uzman kişiler söyleşiler gerçekleştirilecek. Kocaeli olarak kenetlenmeliyiz. Bu fuara sahip çıkmalı, hep birlikte hazırlanmalıyız. Biz birlikte güçlüyüz.” diyerek İş İnsanlarını Marmara Kariyer Fuarı’na davet eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, katılımları dolayısıyla konuklara teşekkür etti.

Program, iyi niyet dilekleri ve toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.