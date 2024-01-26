KOÜ Korfbol Takımı Uluslararası Arena’da Üçüncü oldu

Uluslararası Korfbol Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığı 2023- 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2024 IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Uluslararası Korfbol Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile 18-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Şampiyonanın Galler ve Portekiz’de gerçekleştirilen 1. turunda 14 kulübün yarıştığı müsabakalar sonunda Kemer’de 4’lü finaller yapıldı ve Türk Korfbol tarihinde ilk kez 2 Türk takım IKF kulüpler finallerinde aynı anda yer aldı.

Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Spor Kulüplerinin de yarıştığı müsabakalarda Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı 3. ,Yıldız Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü Korfbol Takımı 4. sırada yer aldı. Bu sonuçla bir Türk Korfbol Kulübü; Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı, IKF’in 3. kupası olan IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finali 3.’sü oldu.

Şampiyonanın Organizasyon Yerel Komite Başkanlığını yapan Yüksel Abdikoğlu’na, Şampiyona CEO’su Frank Buvens tarafından IKF adına teşekkür plaketi takdim edildi.

Şampiyona sıralaması ise şu şekilde oldu;

1. Schweriner KC (GER)

2. CCCD Carnaxide (POR)

3. Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü (TUR)

4. Yıldız Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü (TUR)