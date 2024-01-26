Genç yaşta acı ölüm

Çayırova’da yaşayan Muhammet Şahin, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi altına alındı. 70 gündür hastanede tedavi gören Muhammet Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Şahin’in ölümü tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Genç yaşta yaşamını yitiren Muhammet Şahin, bugün Çayırova Mustafa Özaydın Camii’nde cuma namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.