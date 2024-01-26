Genç yaşta acı ölüm

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Çayırova’da yaşayan Muhammet Şahin, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi altına alındı. 70 gündür hastanede tedavi gören Muhammet Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Şahin’in ölümü tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Genç yaşta yaşamını yitiren Muhammet Şahin, bugün Çayırova Mustafa Özaydın Camii’nde cuma namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verilecek.