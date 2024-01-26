26 Oca 2024 - 11:42- Asayiş G:

Genç yaşta acı ölüm

Beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Muhammet Şahin (33) genç yaşta yaşamını yitirdi

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Çayırova’da yaşayan Muhammet Şahin, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi altına alındı. 70 gündür hastanede tedavi gören Muhammet Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Şahin’in ölümü tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Genç yaşta yaşamını yitiren Muhammet Şahin, bugün Çayırova Mustafa Özaydın Camii’nde cuma namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verilecek.
# tespit, Çayırova

26 Oca 2024 - 11:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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