Yapay zekâ ile akıllı telefonlarda yeni bir çağ başlıyor

Ayrıca Galaxy S24 Ultra cihazları tercih edenler; 6 Şubat’a kadar 256 GB fiyatına 512 GB avantajından, ön sipariş dönemi boyunca Galaxy S24 serisinde eskiyi getir yeniyi götür kampanyası çerçevesinde 8.000 TL’ye kadar takas desteğinden ve Galaxy S24 modelinde peşin fiyatına 3 taksitli tarife kontrat teklifinden yararlanma fırsatı yakalayacaklar.

Samsung’un üç yeni akıllı telefon modeli Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra Turkcell’liler için çok özel ayrıcalıklarla raflarda yerini alıyor. Pasaj’da yeni Samsung Galaxy ürünlerini alanlara avantajlı teklifler sunuluyor.

Galaxy AI’de birbirinden çarpıcı özellikler

Gücünü uzay görevlerinde kullanılan titanyumdan alan yeni Galaxy S serisi yapay zekâ teknolojisi ile öne çıkıyor. İlk Galaxy yapay zekâ akıllı telefon olan S24 ile teknolojide yeni bir çağ başlıyor. Galaxy AI vurgusuyla ön plana çıkan yeni seride yapay zekâ destekli pek çok yenilik bulunuyor. Galaxy S24 Serisi, akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmaktan Galaxy'nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları kusursuz hale getirmeye kadar birçok benzersiz özellik sunuyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda “Chat Asistanı”, bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi öneriler sunuyor. Klavyede dahili olarak bulunan yapay zekâ yetenekleri, mesajları, e-postaları ve daha fazlasını 13 dil arasında gerçek zamanlı çevirebiliyor. Telefona yüklü gelen Live Translate uygulaması sayesinde telefon görüşmeleri, iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak hem sesli hem de metin desteğiyle çevrilebiliyor. Canlı konuşmalar, bölünmüş ekranda görünecek şekilde, anında çevrilebiliyor, böylece karşı karşıya duran kişiler diğer kişinin söylediklerinin metin dökümünü okuyabiliyor. Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zekâ ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.

Galaxy S24 serisinde yer alan Google ile Circle to Search özelliği, online arama yapma şeklini kökten değiştiriyor. Basit bir parmak hareketiyle, Galaxy S24'ün ekranındaki herhangi bir nesneyi çember içine alarak veya üzerini tarayarak, yüksek kaliteli arama sonuçlarına ulaşılabiliyor. Bu özellik, sosyal medya gönderilerinden YouTube Shorts videolarına kadar her platformda hızlı ve kolay bilgi edinilmesini sağlıyor.

Her ay 10GB Samsung AI Data hediyesi

Yapay zekâ teknolojisiyle başka bir çağ başlatan Yeni Galaxy S Serisi’nden S24, S24 Plus veya S24 Ultra modellerinden birini alan Turkcell müşterileri 12 ay boyunca her ay 10 GB’lık Samsung AI Data hediyesinin de sahibi olacak.

Daha fazla bilgiye ulaşmak ve Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra satın almak için www.turkcell.com.tr adresi ziyaret edilebilir.