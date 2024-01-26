Büyükşehir tabut alacak!

Büyükşehir, düzenleyeceği ihale ile 700 adet tabut, 10 bin adet mezar tahtası ve 10 bin adet baş gönderi alacak. İhaleyi kazanan firma 240 gün içerisinde belediyenin ihtiyacı olan tabut, mezar tahtası ve baş gönderilerini parça parça teslim edecek. İhale 19 Şubat günü Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.