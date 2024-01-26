26 Oca 2024 - 11:58- Gündem G:

Büyükşehir tabut alacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze işleri için 700 adet tabut alacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Büyükşehir tabut alacak! mask

Büyükşehir, düzenleyeceği ihale ile 700 adet tabut, 10 bin adet mezar tahtası ve 10 bin adet baş gönderi alacak. İhaleyi kazanan firma 240 gün içerisinde belediyenin ihtiyacı olan tabut, mezar tahtası ve baş gönderilerini parça parça teslim edecek. İhale 19 Şubat günü Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.

26 Oca 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL