Büyükşehir, düzenleyeceği ihale ile 700 adet tabut, 10 bin adet mezar tahtası ve 10 bin adet baş gönderi alacak. İhaleyi kazanan firma 240 gün içerisinde belediyenin ihtiyacı olan tabut, mezar tahtası ve baş gönderilerini parça parça teslim edecek. İhale 19 Şubat günü Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.
26 Oca 2024 - 11:58- Gündem Güncelleme:
Büyükşehir tabut alacak!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze işleri için 700 adet tabut alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.